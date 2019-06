Marta Vieira da Silva, po domače Marta, je 33-letna brazilska nogometašica, ki je že zdaj na svetovnih prvenstvih v nogometu zadela več golov kot njena rojaka Ronaldo in Pele. Marta je namreč prejšnji četrtek na tekmi proti Avstraliji, ki so jo Brazilke sicer izgubile, dala svoj 16. gol in s tem za en gol prehitela brazilskega Ronalda, Peleja pa za kar tri. Pred torkovo tekmo je bila izenačena z Miroslavom Klosejem, čeprav je na svetovnih prvenstvih odigrala šest tekem manj kot nekdanji nemški reprezentant, v torek pa je na tekmi z Italijo tudi uradno postala absolutna zmagovalka po številu golov na svetovnih prvenstvih, tako v moški kot v ženski konkurenci. Hkrati je edina izmed igralk in igralcev nogometa, ki je zadela gol na kar petih svetovnih prvenstvih.

Marta je tako najučinkovitejša strelka na svetu, saj v povprečju zadene gol na vsakih 100 minut igre, medtem ko je njenemu rojaku Ronaldu to uspelo narediti na vsakih 108,28 minute. Med ženskami je njena najbližja konkurenca Nemka Birgit Prinz, ki na svetovnih prvenstvih zadane vsakih 135,93 minute. Ima pa Marta to smolo, da njena reprezentanca ni tako uspešna, kot je bila moška brazilska reprezentanca. Ronaldo je namreč na svetovnem prvenstvu zmagal dvakrat, leta 1994 in 2002, Pele pa trikrat, v letih 1958, 1962 in 1970. Brazilija z Marto za zdaj še ni zmagala, bile pa so druge leta 2007, ko je Marta osvojila zlato žogo za najboljšo igralko prvenstva.

Od prodajalke sadja do legende Nogometne zgodbe o uspehu se pogosto začnejo v revščini in tudi Martina ni izjema. Ker so se njeni starši ločili, ko je bila stara eno leto, je morala Marta že pri desetih letih začeti delati, da je mami pomagala preživeti. Prodajala je sadje in oblačila, mamo pa je videvala le ponoči, saj sta obe cele dneve delali. V šolo ni hodila, rada pa je igrala nogomet, kar za dekle, čeprav je odraščala v Braziliji, obsedeni z nogometom, ni bilo lahko. V Braziliji so namreč podobno kot v Evropi šele v 70. letih prejšnjega stoletja ponovno dovolili ženskam, da igrajo nogomet. Kljub temu da je bila Marta rojena sedem let po ukinitvi prepovedi, ki je trajala med letoma 1941 in 1979, je še vedno veljalo, da nogomet ni v skladu z žensko naravo. Tako je verjel tudi Pele, ki je ob koncu prepovedi za brazilske medije povedal, da je nogomet lahko hobi, ne pa dejanski šport za ženske. Tak odnos je veljal tudi v Martini družini, saj se je takrat še kot deklica Marta vztrajno skrivala pred starejšim bratom, da je ta ne bi kaznoval, ker igra moški šport. Šele pri 13 se je pridružila lokalnemu nogometnemu klubu in igrala s fanti, a na turnirje ji zaradi spola niso dovolili.

Iz Brazilijo na Švedsko Morda je prav zato pri 14 letih zapustila domače okolje, ko so jo odkrili skavti kluba Vasco da Gama. Pozneje je igrala za Santa Cruz, nato pa odšla na Švedsko, kjer se je pridružila klubu Umea IK. Tam je igrala do leta 2009, nato pa podpisala z Los Angeles Sol. Ker je takrat klub prosila, da v svoje vrste povabijo tudi njeno soigralko Johanno Frisk, so številni švedski mediji poročali, da sta igralki v razmerju, čeprav sta sami to zanikali. Klub so leta 2010 razpustili, Marta pa je podpisala pogodbo z Gold Pride, po nekaj sezonah v ZDA pa se je leta 2012 vrnila na Švedsko. S Tyreso FF je podpisala pogodbo za 400.000 dolarjev, ki pa je bila tako visoka, da je moral klub javno pojasniti, da zneska niso plačali oni, temveč sponzorji. Znesek se je očitno obrestoval, saj je klub z Marto prvič osvojil naslov klubskih švedskih prvakinj.