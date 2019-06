Zmagovalec današnje prve etape dirke po Sloveniji bo v Rogaški Slatini prejel ročno izdelan pokal iz kristalnega stekla, ki je po mnenju organizatorjev eden izmed najboljših primerov spretnosti mojstrov steklarjev v Rogaški.

V Celju, kamor bodo kolesarji v torek prišli iz Maribora, bo zmagovalec prejel pokal celjskega viteza. Pokal je simbol moči grofov in knezov Celjskih, ki so Celju leta 1451 podelili mestne pravice in vtisnili svoj grb.

Tako kot skupni zmagovalec slovenske pentlje bo tudi zmagovalec petkove tretje etape v Idriji prejel pokal kolesa, vendar v tem primeru z motivi, povezanimi z idrijsko rudarsko dediščino. Skulptura pokala, izdelanega iz kovaško varjenega damastnega jekla, tako povzema silhueto rudniškega kolesa, v katerega je vpeta čipka, sklekljana iz zlate niti.

V sklopu četrte etape s ciljem v Ajdovščini so organizatorji pokal posvetili gibanju. V kipu se zrcali Vipavska dolina, saj voda predstavlja reki Vipavo in Hubelj, lasje figure pa simbolno spominjajo na burjo, ki je značilna za Vipavsko dolino in Ajdovščino.

Zmagovalec zaključne etape bo v Novem mestu v nedeljo prejel repliko novomeške situle. Okrašene bronaste situle so najpomembnejša prazgodovinska arheološka odkritja, ki so se v tem kraju uvrstila na zemljevid pomembnih arheoloških najdišč. Situlska umetnost je pomembna zaradi likovnih upodobitev človeških in živalskih likov, ki so bili vtolčeni in vrezani v tanko bronasto pločevino.

Letošnji skupni zmagovalec 26. dirke po Sloveniji pa bo za nagrado prejel pokal v obliki najstarejšega, 5200 let starega lesenega kolesa z osjo, ki so ga našli na Ljubljanskem barju. Organizatorji so se letos odločili za novost, saj bodo na hrbtišče pokala vgravirali imena vseh dosedanjih zmagovalcev dirke po Sloveniji v minulih 25 letih.