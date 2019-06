Kot so danes v imenu države sporočili iz SDH, so prodali 1.999.999 navadnih delnic NLB oz. deset odstotkov minus eno delnico, in sicer v obliki pospešenega zbiranja potencialnih nakupnih naročil dobro poučenih vlagateljev za nakup delnic ali globalnih potrdil o lastništvu, ki predstavljajo delnice.

SDH je pri prodaji dosegel ceno 54,75 evra za delnico in 10,95 evra za globalno potrdilo o lastništvu. Okoli 10. ure je medtem tečaj delnice NLB na Ljubljanski borzi kotiral pri 58,4 evra, potem ko je letos dosegel že skoraj 65 evrov. Prenos in plačilo delnic je predviden za ta petek.

Delnicam, ki so bile predmet prodaje, so pripadle tudi dividende v višini 7,13 evra na delnico. Dividende, ki so za lani pripadle državi, skupaj sicer znašajo 49,9 milijona evrov.

»Z navedeno transakcijo so se v lastniško strukturo NLB uvrstili kakovostni mednarodni institucionalni investitorji, kar predstavlja pomembno osnovo za zagotavljanje konkurenčnosti banke in za njen nadaljnji razvoj v prihodnje,« so poudarili v SDH.

»Veseli smo, da smo uspeli uspešno zaključiti eno največjih in najbolj zahtevnih privatizacij v Sloveniji. SDH je skrbno pretehtal izbor časovnega okna za izvedbo transakcije in jo izvedel v rokih, ki so v interesu tako Slovenije kot tudi NLB, saj s prodajo prenehajo veljati nekatere zaveze Evropski komisiji. NLB bo tako lahko ponovno z vsemi svojimi zmogljivostmi poslovala doma in na trgih jugovzhodne Evrope ter začela enakopravnejše tekmovati s tekmeci,« je prodajo pospremil predsednik uprave SDH Igor Kržan.

Kot je dodal, bo NLB tudi po privatizaciji podpirala razvoj slovenskega gospodarstva in predstavljala pomemben delež portfelja kapitalskih naložb, ki jih upravlja SDH.

SDH je prodajo izvedel skladno s strategijo upravljanja kapitalskih naložb države in zavezami Slovenije do Evropske komisije.

Država je s privatizacijo NLB in dividendami, ki jih je z naslova delnic NLB prejela od leta 2015, do danes iztržila 1,21 milijarde evrov (779 milijonov evrov je prejela v dveh krogih prodaje delnic, 428,1 milijona evrov pa z naslova dividend). Samo za dokapitalizacijo je medtem v sanaciji konec leta 2013 namenila 1,55 milijarde evrov.

Delnice banke na Ljubljanski borzi kotirajo od sredine lanskega novembra, medtem ko v Londonu kotirajo globalna potrdila o lastništvu, ki predstavljajo navadne delnice NLB. Doslej sta bila največja posamična nedržavna lastnika ameriška finančna družba Brandes Investment Partners ter Evropska banka za obnovo in razvoj. Prva je imela po podatkih s konca leta 2018 6,71-odstotni lastniški delež, druga pa 6,25-odstotnega.