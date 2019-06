Aktualni prvaki Čilenci so južnoameriško prvenstvo v Braziliji začeli silovito. Na svoji uvodni tekmi v Sao Paulu so premagali Japonsko s 4:0 in se na lestvici skupine C izenačili z Urugvajem, ki je dan pred tem z identičnim izidom ugnal Ekvador. Nogometaši selektorja Reinalda Ruede so na turnirju južnoameriških reprezentanc zadnji poraz vpisali 6. junija 2016, ko je bila od njih v skupinskem delu z 2:1 boljša Argentina, odtlej pa nanizali šest zmag. Od tega so zadnje štiri tekme dobili, ne da bi prejeli zadetek, kar jim pred tem ni uspelo še nikoli.

Proti Japoncem je izstopal Eduardo Vargas, ki je na obračunu dosegel že svoj 37. in 38. reprezentančni zadetek. S tem je na lestvici najboljših strelcev Čila prehitel Marcela Salasa in zdaj zaostaja le še za Alexisom Sanchezom (42 golov). Ta je azijskim tekmecem zabil tretji gol na tekmi in prekinil strelski post, ki je trajal vse od januarja. »Še nikoli se nisem počutil tako slabo kot v zadnjih šestih tednih,« je po tekmi dejal Alexis Sanchez, ki je klubsko sezono sklenil s poškodbo gležnja. »V prvih 45 minutah sem se mučil. Bil sem utrujen, a v drugem polčasu le popravil svojo igro,« je odleglo napadalcu Manchestra Uniteda.

»Imamo izkušene igralce, ki se med seboj zelo dobro poznajo. Naš cilj je bil, da se izognemo slabi uvodni tekmi,« pa je po doseženi zmagi dejal Reinaldo Rueda. Kolumbijcu, ki je reprezentanco prevzel lani, se ponuja edinstvena priložnost, saj lahko Čilu zagotovi tretji zaporedni naslov najboljšega na zeleni celini. To je doslej v letih 1945, 1946 in 1947 uspelo zgolj Argentincem.

Pri poražencih – ti na turnirju sodelujejo prvič po debiju leta 1999 – je sicer od prve minute zaigral tudi Takefusa Kubo. Osemnajstletnik, ki se ga je zaradi njegove nadarjenosti prijel vzdevek japonski Messi, je v teh dneh pozornost požel predvsem zaradi prestopa v Real Madrid, kjer naj bi njegova letna plača presegala dva milijona evrov.

Na prvenstvu Severne in Srednje Amerike ter Karibov je bil Salvador z 1:0 boljši od Kurakaa, gostitelji tekmovanja Jamajčani pa so s 3:2 premagali Honduras. Za zmagovalce je v drugem polčasu priložnost dobil tudi napadalec Domžal Shamar Nicholson in v statistiko vpisal tri strele, od tega enega v okvir nasprotnikovih vrat.