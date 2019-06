V skupini B je Nemčija v Montpellierju premagala Južnoafriško republiko s 4:0 in s tem potrdila prvo mesto v skupini. Zadele so Melanie Leupolz v 14., Sara Däbritz v 29., Alexandra Popp v 40. in Lina Magull v 58. minuti.

Drugo mesto je zasedla Španija, ki je v Le Havru igrala neodločeno 0:0 s Kitajsko. Slednja se je kot ena izmed najboljših tretjeuvrščenih ekip prebila v osmino finala.

V večernih tekmah skupine A je zatem Francija v Rennesu ugnala Nigerijo z 1:0. Z golom Wendie Renard z enajstmetrovke v 70. minuti so gostiteljice v tretjem nastopu dosegle tretjo zmago in potrdile prvo mesto v skupini.

Norvežanke pa so z 2:1 (1:0) v Reimsu ugnale ekipo iz Južne Koreje. V tekmi za drugo mesto v skupini so Skandinavke povedle z 2:0, potem ko sta jim bili na voljo kar dve enajstmetrovki. Zadeli sta Caroline Hansen (6.) in Isabell Herlovsen (50.). Za Južno Korejo je znižala Min-Ji Yeo (78.).