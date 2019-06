»V času, ko so ustanove Evropske unije krhke in se bistveno spreminjajo, želi biti Italija trdna, učinkovita, jasna in verodostojna partnerka ZDA,« je dejal italijanski desničar, ki se je kasneje v Beli hiši sestal še s podpredsednikom ZDA Mikom Penceom, ki je tvitnil, da sta imela izjemno srečanje in da je transatlantsko zavezništvo trdno kot še nikoli.

Salvini je dejal, da njegova vlada razmišlja o prepovedi kitajskemu podjetju Huawei, da se udeleži javnih natečajev za ključno informacijsko infrastrukturo. Ameriški predsednik Donald Trump je Američanom poslovanje s Huaweijem prepovedal, v ponedeljek pa je Washington zajela invazija ameriških podjetij, ki si želijo spremembo te politike.

Salvini je trden podpornik Trumpa še od časa ameriške predvolilne kampanje 2016. Po srečanju s Pompeom je dejal, da si bo prizadeval za znižanje davkov v Italiji, četudi EU ne bo spremenila višine dopustnega proračunskega primanjkljaja. Menil je tudi, da je vrnitev k dobrim odnosom z Rusijo cilj, ki ga delijo z ZDA.

Salvini je tudi dejal, da imata državi skupno stališče glede nadzorovanega priseljevanja, boja proti islamskemu terorizmu, proračunske reforme, davkov, obrambe in zaščite nacionalne ekonomije. Zatrdil je, da gospodarski rezultati ZDA kažejo, da je imel Trump prav.

State Department je sporočil, da sta Pompeo in Salvini govorila o tem, kako se soočiti s tveganji regionalni varnosti od Rusije do Irana, o grožnji kitajskih »predatorskih« investicij v ključne infrastrukture in tehnologijo v Italiji in Evropi ter o potrebi po utrditvi italijansko-ameriškega obrambnega sodelovanja.

Salvini je tudi položil venec pred grobnico neznanemu junaku na pokopališču Arlington, na programu pa ima tudi srečanje s predsednikom organizacije Američani za davčne reforme Groverjem Norquistom, ki želi ukiniti davke.

Na novinarski konferenci na veleposlaništvu Italije je Salvini po srečanjih med drugim dejal, da nasprotuje odločitvi lastne vlade, ki vodje opozicije Juana Guaidoja ni priznala kot začasnega predsednika Venezuele.

Prav tako ni našel dobre besede za EU in rojakinjo Federico Mogherini, ki vodi evropsko zunanjo politiko in bo danes obiskala Washington.

Zagotovil je, da njegova populistična stranka Liga ni osamljena, saj si deli vizijo sveta in vrednote z ZDA, Izraelom, Brazilijo, Poljsko in Madžarsko.

Tuje tiskovne agencije ne poročajo, ali se je na sestanek s Penceom oglasil tudi Trump, da ideološko sorodnega gosta neformalno pozdravi. Salvini pa naj bi uspel prepričati Pompea, da obišče Italijo oziroma Abruce, od koder izvirajo njegovi stari starši.