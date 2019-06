»Pred sodnikom je govoril 20 minut, nakar se je zgrudil. Hitro so ga odpeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal pravosodni vir.

Ta 67-letni islamistični politik je slavil na prvih volitvah po vstaji leta 2011, ki je z oblasti odnesla dolgoletnega avtokratskega voditelja Hosnija Mubaraka. Državo je vodil med letoma 2012 in 2013, nato pa ga je zaradi njegove avtoritarne vladavine strmoglavila egiptovska vojska pod vodstvom Sisija.

Sledili so množični protesti Mursijevih podpornikov, na katerih je bilo v spopadih s policijo ubitih več sto ljudi. Več sto udeležencev so aretirali in jim sodili. Nekatere so obsodili tudi na smrtno kazen. Več sodnih postopkov je potekalo tudi proti Mursiju.