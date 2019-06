V zadnjem času precej pogoste novice, da namerava kakšna banka ali pa Pošta Slovenije zapreti poslovalnico, vselej naletijo na slabo voljo med prebivalci. Nič drugače ni ob nameri Pošte Slovenije, da naj bi zaradi »optimizacije poštnega omrežja« zaprla poslovalnico na Dunajski cesti 198a.

V Pošti Slovenije kot razlog za zapiranje pošt navajajo hiter razvoj informacijske tehnologije, saj da zaradi pošiljanja sporočil po elektronski pošti upada obseg klasičnih poštnih storitev, s tem pa upadata tudi promet in število uporabnikov. Prepričani so, da bodo njihove storitve dovolj kakovostne tudi, če v vsaki občini zagotovijo najmanj eno pošto, ki za 95 odstotkov prebivalcev od njih ni oddaljena več kot 4,5 kilometra zračne razdalje.

Pošta ob Dunajski nujna

Povsem drugače menijo v svetniškem klubu Levice. Poudarjajo, da rešitev ni v krčenju mreže, ampak bi se morali v Pošti Slovenije »prilagajati času, v katerem živimo«, ter uvesti elektronske storitve. Ob tem v Levici opozarjajo, da je pošta na Dunajski cesti 198a za naselje Bežigrajska soseska 7 in okoliške vasi velikega pomena. »Zaprtje bi otežilo vsakodnevno življenje 10.000 prebivalcev četrtne skupnosti (ČS) Posavje,« so zapisali v svetniški pobudi.

V ČS Posavje so z namero Pošte seznanjeni, jih pa ta za uradno mnenje o zaprtju, ki ga mora pridobiti od lokalne skupnosti, še ni zaprosila. Tudi v ČS Posavje se z morebitnim zaprtjem poslovalnice ne strinjajo in poudarjajo, da je ta nujno potrebna. Prav tako pojasnjujejo, da je na območju več velikih stanovanjskih sosesk, v prihodnje pa se bo z gradnjo soseske pri Ruskem carju število gospodinjstev še povečalo. V primeru zaprtja zato od Pošte zahtevajo, da zagotovi nadomestnega pogodbenika, ki bo prevzel poštne storitve. Na ljubljanski mestni občini (MOL) so ob tem zagotovili, da so vsakič, ko jih je Pošta zaprosila za mnenje glede zaprtja posamezne poslovalnice, to mnenje oblikovali na podlagi mnenja pristojne četrtne skupnosti in da bodo enako ravnali tudi v tem primeru.