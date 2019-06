Finale pokala federacij bo v Perthu

Finale teniškega pokala federacij med Avstralijo in Francijo, ki bo prvič po štirih desetletjih spet na peti celini, bo gostil Perth, so danes odločili organizatorji. Žensko prvenstvo reprezentanc bo 9. in 10. novembra na trdi podlagi, so sporočili iz avstralske teniške zveze.