Pred turnirjem v Parizu se je trenutno najboljšemu teniškemu igralcu na svetu, ki je v ponedeljek začel že skupno 255. teden na vrhu lestvice ATP, ponujala priložnost, da še drugič v karieri postane aktualni zmagovalec vseh turnirjev velike četverice. Toda Novaku Đokoviću v prestolnici Francije ni uspelo, končno slavo pa je z dvanajstim naslovom na Rolandu Garrosu pobral Španec Rafael Nadal. Toda Srbov poraz v polfinalu proti Avstrijcu Dominicu Thiemu še vedno buri duhove.

Wilander na strani Đokovića

Dvoboj prvega in četrtega nosilca je namreč ves čas motilo slabo vreme. Zaradi dežja so tekmo v petek celo prekinili, teniška igralca sta jo nadaljevala v soboto. A če so organizatorji turnirja pri padavinah nemočni, so pravila nejasna glede vetra. Tudi ta je močno motil oba igralca, Đoković je vmes pri sodniku celo zahteval prekinitev, a je ni dobil. Po dolgem in napetem obračunu (2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 5:7) je slavil zmago Avstrijec, ki pa je bil v finalu proti Nadalu nemočen. Novak Đoković je po porazu pojasnil svoje nezadovoljstvo: »Ne iščem izgovorov. Povsem razumem organizatorje, a morali bi tudi oni nas. Dežnik, ki leti čez igrišče, je nevaren in te lahko poškoduje. Prelaganje dvoboja za en dan je velik strošek, zato vse bolj prihajamo v obdobje, kjer je poslovni uspeh pomembnejši od športa. Več pozornosti je namenjene vrednosti vstopnice kot temu, kako se igralci počutimo. Ampak dobro, tudi to je del športa, ki ga ljubim, in očitno se moram s tem sprijazniti.«

Na stran Srba, ki je na vrhu moške teniške lestvice prednost pred drugim Nadalom povečal za 360 točk, so se postavili tudi nekateri nekdanji igralci. Nekdanji švedski šampion Mats Wilander, ki je v Franciji slavil trikrat, zdaj pa opravlja vlogo strokovnega komentatorja pri televiziji Eurosport, je stopil v bran Đokovića. »Jasno je, da je bil Novak v regularnih razmerah favorit. Če razmere ne bi bile tako slabe, bi premagal Thiema. A situacija se je odvila, kot se je, zato je Avstrijec zasluženo zmagal.« Wilander je znan po tem, da Đokovića v enem obdobju hvali, v drugem pa kritizira.