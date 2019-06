»Branjenje majice vodilnega je bilo tokrat glavno. Žal je Rohan zaradi časovnih odbitkov na vmesnih letečih ciljih izgubil rumeno majico. Na ravnini pred zadnjim vzponom sem narekoval ritem glavni skupini in potem nisem imel moči, da bi ostal z najboljšimi,« je Matej Mohorič opisal delovno nalogo na drugem dnevu 83. dirke Po Švici v sirarski dolini Emmental. Pred dirko jo je imel ta dan posebej podčrtan, akcija dneva je uspela Špancu podobnih karakteristik Luisu Leonu Sancezu (Astana). Mohoriču je v soboto lastne interese prekrižal Avstralec Rohan Dennis, ki je v majici aktualnega svetovnega prvaka v vožnji na čas dosegel prvo zmago in tudi prvo kot član Bahrain Meride. Mohorič ima glede na profil trase priložnost znova v torek. Simon Špilak, zmagovalec švicarskega Toura v letih 2015 in 2017, trenutno zaostaja 39 sekund, njegovi dnevi pa prihajajo konec tedna v gorah.

V Švici, v Champeryju, se je končal tudi osemdnevni Kriterij Dauphine, ki ima prav tako pomemben vpliv na julijski Tour de France. S slovenske plati je bil poleg zmage nekdanjega zmagovalca dirke Po Sloveniji Danca Jakoba Fuglsanga (Astana) najbolj zanimiv nastop Jana Tratnika, potencialnega udeleženca francoskega Toura. »Moram reči, da sem Dauphine dobro preživel. Seveda sem moral v vseh etapah pomagati, najprej sprinterju Sonnyju Colbrelliju in potem Dylanu Teunsu v rumeni majici. Svoje delo sem opravil optimalno in Dylan je na koncu končal na šestem mestu,« je povzel opravljene naloge. Na kronometru je imel visoke želje, a ostal razočaran. »Številke z merilca moči niso bile slabe, tako da še zdaj ne vem, kje sem zgubil toliko časa. Zame je bilo najbolj pomembno, da sem se vsak dan bolje počutil. V zadnjih dveh gorskih etapah sem poskušal s pobegom, vendar je bila prava vojna za skok v pobeg in sreče nisem imel.« Za Tour dobro kaže, da bo v selekciji za Bruselj. »Za Tour še ne vem. Upam, da vozim, če ne bo večjih težav z zdravjem. Zdaj me čakajo še zadnje priprave, da bom pripravljen za Tour, če bom izbran,« dodaja Tratnik, ki bo v tem tednu, ko dirka Po Sloveniji zavije v njegovo Idrijo, le navijač.

Jutri in najpozneje v torek bo dvajset ekip sporočalo dokončni seznam nastopajočih za 26. Tour of Slovenia. Izmed petih elitnih ekip World Toura je kot zadnji včeraj ekipo razkril še glavni športni direktor ekipe Bahrain Merida Gorazd Štangelj. Poleg Grege Boleta, ki si je zelo želel nastopa v Sloveniji, bodo udarni del hitri kolesarji Nemci Phil Bauhaus, Heinrich Haussler in Marcel Sieberg. Edini s potencialom za skupno uvrstitev bo Domen Novak, ki se vrača po poškodbi v marcu na dirki Pariz-Nica. Bližnja dirka po Sloveniji je vrhunec leta tudi za slovenski ekipi Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic ter del kolesarjev iz preostalih ekip, ki bodo vozili pod okriljem reprezentance s športnim direktorjem Tadejem Valjavcem. Konec tedna je njegov varovanec iz KK Kranj Jaka Primožič na etapni dirki Po Zgornji Avstriji privozil belo majico najboljšega mladega kolesarja. Tudi obetavnega Kranjčana na slovenskem Touru ne bo. Skupaj z Nikom Čemažarjem, Žigo Jermanom, ki je letos član razvojne ekipe Groupama-FDJ v Franciji, in Luko Pibernikom bo zastopal Slovenijo na evropskih igrah v Minsku v istem terminu. Med najboljšimi v Avstriji je bil tudi Andi Bajc, ki vozi za avstrijsko ekipo Felbermayr in tudi prihaja v Slovenijo.