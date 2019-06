Sudanska vojska je al Baširja, ki je bil na oblasti tri desetletja, strmoglavila 11. aprila, nato pa so ga aretirali. Takrat so ga obtožili vzpodbujanja in vpletenosti v umor protestnikov na protivladnih protestih, ki so privedli do konca njegove vladavine.

Protesti v Sudanu so se začeli 19. decembra lani in se nato z zahtevami po odstopu Baširja okrepili do te mere, da ga je vojska odstavila. Po podatkih protestnikov so varnostne sile na protestih ubile 90 protestnikov.