V preteklosti, od leta 1964 naprej, smo imeli obdobje enotnega gospodarjenja z vsemi gozdovi ne glede na lastništvo v okviru gozdnogospodarskih območij. Gozdnogospodarska območja so bila trajnostno, ekonomsko (z izjemo kraškega območja) in v pretežni meri tudi lesnobilančno zaključene celote. Gospodarjenje z vsemi gozdovi je bilo naloženo gozdnim gospodarstvom. Sistem je temeljil na samofinanciranju gozdarstva, ki ga je omogočala obvezna prodaja lesa gozdnim gospodarstvom. Ta so del prodajne cene lesa namenila za vsa potrebna vlaganja v gozdove (biološka: obnova, nega in varstvo gozdov; tehnična: gradnja in vzdrževanje gozdnih vlak ter cest) in financiranje strokovne gozdarske službe. Pretežni del lesa je predelala industrija posameznega območja. Pomembno je bilo tudi zakonsko določilo, da je bilo izvajanje gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot obvezno. Za izvedbo načrtov so bila tako v državnih kot v zasebnih gozdovih odgovorna gozdna gospodarstva. Lastnik gozda je bil upravičen do lesa za lastne potrebe, ves preostali les pa je moral prodati gozdnemu gospodarstvu. Gozdna gospodarstva so opravljala tako poslovne funkcije kot javno gozdarsko službo. Za opravljena gojitvena in varstvena ali druga dela v svojem ali sosednjem gozdu je bil lastnik, ki je delo opravil, plačan.

Izhodišča leta 1993 sprejetega zakona o gozdovih

Po veljavnem zakonu o gozdovih z gozdovi gospodarijo lastniki (tako zasebni lastniki v svojih gozdovih kot država v državnih in občine v občinskih). Strokovno pa lastnike pri gospodarjenju usmerja javna gozdarska služba, Zavod za gozdove Slovenije, ki izdeluje gozdnogospodarske načrte (območij in enot), gozdnogojitvene načrte ter območne načrte za lovskoupravljalska območja, s katerimi določa usklajeno rabo gozdov (kar je dovoljeno tudi nelastnikom: gibanje po gozdovih, rekreacija, nabiranje, čebelarjenje…), poseganje v gozdove in gozdni prostor, potreben obseg gojenja in varstva gozdov (dolžnost lastnika gozda), najvišjo možno stopnjo njihovega izkoriščanja (pravica lastnika gozda do lesa po količini in strukturi) in gospodarjenje z živalskim svetom.

Na podlagi gozdnogojitvenega načrta, v katerem so določeni cilji, smernice in ukrepi, revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije, po poprejšnjem posvetovanju in skupni izbiri dreves za možen posek, izda lastniku gozda odločbo, s katero se določijo:

Gojitvena dela, potrebna za obnovo gozdov in nego mladja, do vključno letvenjaka.

Potrebna varstvena dela.

Usmeritev in roki za izvedbo ter ponovitev posameznih gojitvenih in varstvenih del.

Količina in struktura dreves za največji možen posek.

Usmeritve in pogoji za sečnjo ter spravilo lesa.

Obdobje, za katero je odločba izdana.

Med potrebna gojitvena dela spadajo vsa dela za obnovo gozdov (priprava tal, priprava sestoja, sadnja, podsadnja, spopolnjevanje sadnje, setev, podsetev, startno gnojenje, dognojevanje) in nego v mladju in gošči (čiščenje, rahljanje, reguliranje zmesi) ter prva redčenja v letvenjakih.

Ker gozdovi opravljajo splošnokoristne funkcije za vse državljane, in ne le za lastnike gozdov, in ker je dovoljen prost dostop v gozdove, država zagotavlja finančna sredstva za delovanje javne gozdarske službe. Država v proračunu zagotavlja tudi sredstva za načrtovana dela v varovalnih gozdovih in na hudourniških območjih ter odškodnino za gozdove, ki so razglašeni za gozdove s posebnim namenom v zasebnih gozdovih. Država tudi sofinancira gojitvena in varstvena dela ter dela za vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih. S sofinanciranjem se sledi načelu, da je vsak ukrep v gozdu, ki je določen z gozdnogojitvenim načrtom, namenjen tudi zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij gozdov, torej tudi za nelastnike gozdov. Zaradi dolgoročnosti vlaganj v gozdove in zagotavljanja trajnosti vseh vlog gozdov mora biti sofinanciranje urejeno dolgoročno in stabilno. To je še kako pomembno, ker so gozdovi obnovljivo naravno bogastvo in ob pravilnem gospodarjenju ter rabi trajno opravljajo svojo večnamensko vlogo (proizvodno, socialno in ekološko).