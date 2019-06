Na Poljskem so morali gasilci po lastnih navedbah od sobote zvečer do danes zjutraj posredovati več kot tisočkrat, predvsem zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti. V Spodnji Šleziji na jugozahodu države je bil poškodovan motorist, ki je zapeljal v drevo, je za televizijo TVN24 povedal tiskovni predstavnik gasilcev. Na tisoče gospodinjstev je bilo do davi še brez elektrike. Neurje je Poljsko prizadelo že v četrtek in petek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na vzhodu Francije in v Švici pa je hudo neurje v soboto zahtevalo dve življenji. Na Ženevskem jezeru se je prevrnila turistična ladja, pri čemer je umrla turistka, poroča švicarska tiskovna agencija sda. Njena narodnost ni znana. Neurje je v Ženevi povzročilo veliko škode, še navaja dpa. V počitniškem kampu v francoskem mestu Taninges v departmaju Visoka Savoja, nedaleč od Ženevskega jezera, pa je zaradi podrtega drevesa, ki je padlo na njen avtodom, umrla 51-letna Nemka.

Območje občine Romans-sur-Isère južno od Lyona je prizadela huda toča, ki je povsem uničila polja. Francoski minister za kmetijstvo Didier Guillaume je na televiziji BFMTV danes napovedal, da bodo na prizadetih območjih razglasili stanje naravne katastrofe.

Razmere na vzhodu Francije in v Švici so se po sobotnem neurju danes umirile. Francoska meteorološka agencija Météo-France je kljub temu za več departmajev izdala poziv k povečani opreznosti, še dodaja dpa.