Srbkinje, tudi aktualne evropske prvakinje, so do svojega največjega uspeha prišle po zelo izenačenem dvoboju, ki so ga odločile z odličnim zadnjim, petim nizom, ko so italijanskim nasprotnicam dopustile vsega 12 točk. Obe ekipi sta blesteli predvsem v obrambi v polju, reševali sta nemogoče žoge in dvorano vseskozi dvigovali na noge.

V srbski reprezentanci sta se z učinkovitostjo izkazali Tijana Bošković, sicer najkoristnejša igralka prvenstva, in Brankica Mihajlović, dosegli sta 26 oziroma 19 točk, pri Italijankah jih je Paola Agechi Egonu, najboljša korektorka prvenstva, dosegla 33.

Srbija je na prvenstvu zabeležila 11 zmag in dva poraza. Tretje mesto so zasedle olimpijske prvakinje Kitajke, ki so v malem finalu s 3:0 (22, 19, 14) premagale Nizozemsko, pete so bile branilke naslova Američanke.