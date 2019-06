Po navedbah predstavnika indonezijskega ministrstva za okolje bi moral biti glede na priloženo dokumentacijo v zabojnikih odpadkov iz ZDA le odpadni papir, a so bili polni drugih smeti, med drugim steklenic, plastike in plenic. »To ni primerno in mi ne želimo biti smetišče,« je za AFP dejal predstavnik ministrstva Sajid Muhadhar.

Zabojnike, ki so v lasti kanadskega podjetja, so konec marca poslali iz Seattla v ZDA v indonezijsko Surabayo. Od kod izvirajo odpadki, ni znano.

Indonezija pregleduje tudi vsebino več drugih zabojnikov z odpadki, ki so trenutno v pristanišču v Džakarti ter v mestu Batam na otoku Sumatra.

Indonezija je zadnja v vrsti držav iz jugovzhodne Azije, ki so vrnile uvožene odpadke. Maja je Malezija napovedala, da bo vrnila več sto ton odpadne plastike, Filipini pa so z odločitvijo o vrnitvi odpadkov zanetili diplomatski spor s Kanado.

Pred leti je največ plastičnih odpadkov iz sveta uvozila Kitajska, ki pa je lani zaprla vrata za tuje smeti v prizadevanjih za čistejše okolje. Odtlej se je tok odpadkov preusmeril v jugovzhodno Azijo, predvsem v Malezijo, Indonezijo in na Filipine.

Po podatkih Svetovnega sklada za naravo (WWF) po svetu vsako leto proizvedejo okoli 300 milijonov ton plastike. Večina konča v morjih ali na odlagališčih odpadkov.