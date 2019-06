Kot predzadnji je imel Boris Johnson predstavitev svojega voditeljskega in brexitskega programa, med katerim je dovolil samo šest vprašanj sedme sile (in se izognil odgovoru na pet). Kot zadnji je pristal na televizijsko soočenje, a le na eno od dveh. Na prvem, ki bo v nedeljo v živo na programu Channel 4, ga ne bo, kar je najmanj nenavadno.

Medvedek Borči Na drugem, ki ga bo v torek pod naslovom »Naš prihodnji premier« posnel BBC, Boris Johnson bo, a ga bodo gledalci videli šele, ko bo drugi krog volitev novega konservativnega vodje mimo. Kot zadnji od kandidatov je pristal na prvi intervju po razglasitvi kandidature. Se Johnson, ki je v prvem krogu dobil 114 glasov (kar tretjine poslancev), kar je bilo več kot drugi-, tretje- in četrtouvrščeni kandidat skupaj, boji biti pod drobnogledom medijev, v katerih ga radi portretirajo kot oportunista z zelo sproščenim odnosom do resnice in podrobnosti? Tudi njegovo osebno življenje, v katerem se ni odlikoval z zakonsko zvestobo, mediji radi vzamejo pod drobnogled. Trenutno to velja za njegovo pospešeno ločevanje od druge žene in zadnje dni odkrito razmerje z novo izvoljenko, 24 let mlajšo, komaj 31-letno blondinko, ki mu ljubkovalno reče Bozzie Bear (medvedek Borči) in ki mu je pomagala shujšati (kar je opazil celo njegov navijač Donald Trump).

Nesporazumni odhod iz EU ni cilj? V prvem intervjuju, odkar je potrdil premiersko kandidaturo (drugi so jih imeli »na tone«), je branil svoje kratko vodenje zunanjega ministrstva, ki so mu dali pečat spodrsljaji, se hvalil z županovanjem Londonu in dejal, da mora Britanija pospešiti priprave na nesporazumni odhod iz EU, da bi dosegla izboljšani sporazumni odhod. Spet je ponovil, da nesporazumni odhod iz EU ni njegov cilj. To je dokončen odhod iz EU 31. oktobra (sedanji brexitski datum), kakršen koli že bo. Vsi vedo, vključno z Johnsonom, da preprosto ni časa za kaj drugega kot nesporazumni brexit na ta dan. Poslanci in politiki bodo kmalu odšli na počitnice, s katerih se vračajo šele drugi teden oktobra, kar pomeni, da bodo za »izboljšanje« sporazuma o odhodu iz EU, ki je nastajal dve leti, na voljo vsega trije tedni. Zagovorniki trdega brexita med Johnsonovimi protikandidati, ki se očitno povezujejo proti njemu, da bi mu zaprli pot do Downing Streeta 10, govorijo celo o tem, da bi po koncu parlamentarnih počitnic, če bi bili izvoljeni, zaprli parlament, da bi mu onemogočili, da prepreči nesporazumni odhod iz EU, ki bi po prevladujočem mnenju povzročil kaos in hudo škodo otoški ekonomiji. Johnson je priznal, da so »nekateri od strahov pretirani«. Nekateri? Kateri? V podrobnosti se ni spuščal.

Favorit ni še nikoli zmagal Zaradi nenavadnega sistema izbiranja vodje stranke, ki bo avtomatično postal novi premier, čeprav ga ne bodo izvolili volilci, ampak poslanci in člani konservativne stranke, naj bi se kandidati prihodnji teden pomerili v torek, sredo in četrtek oziroma tolikokrat, da bosta v bitki za Downing Street 10 ostala samo še dva. V drugem krogu morajo kandidati zbrati najmanj 33 glasov poslanskih kolegov za uvrstitev v tretji krog. Če jih zberejo vsi, izpade kandidat z najmanj glasovi. Če bi štirje dobili manj kot 33 glasov in izpadli iz boja, bi bil že naslednji krog finalni. Zanimivo je, da favorizirani kandidat še nikoli ni zmagal v bitki za novega konservativnega vodjo. Število premierskih kandidatov se je še pred glasovanjem skrčilo s sedem na šest, ker se je iz boja umaknil najmlajši med njimi, minister za zdravstvo Matt Hancock, ki je bil v prvem krogu z dvajsetimi glasovi šesti. Ob umiku ni podprl nobenega kandidata, dejal pa je, da se je ponujal za premierja prihodnosti, konservativna stranka pa po njegovem hoče nekoga primernega za (brexitsko) sedanjost.

Vodja ostarelih, belih in bogatih moških Tega bodo izbrali člani konservativne stranke, katerih polovica ima več kot 55 let. Kar 38 odstotkov jih je starih več kot 66 let, 18 odstotkov jih šteje od 56 do 65 let, 16 odstotkov pa od 46 do 55 let. Samo 28 odstotkov jih je mlajših od 46 let. Večina jih je belopoltih, bogatih, moških. Ni presenetljivo, da opozicija ne samo zaradi brexita, ki ga podpira velika večina ostarelih bogatih belih članov konservativne stranke, ki šteje samo 160.000 članov (laburisti jih imajo več kot pol milijona), zahteva, da novi premier, kdorkoli že bo, dobi potrditev mandata na volitvah.