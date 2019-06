Glavna obravnava se bo po poročanju britanskih medijev začela 25. februarja 2020 in bo predvidoma trajala pet dni.

Assange je na današnjem zaslišanju prek videopovezave povedal, da »je na kocki 175 let mojega življenja«. Toliko let zapora mu namreč grozi, če bo v ZDA obsojen v vseh 18 točkah obtožnice. Med drugim je obtožen zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, ki naj bi ji pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije, in vohunstva. Poleg tega je 47-letni Avstralec iz zapora Belmarsh, kjer prestaja zaporno kazen, zatrdil, da je Wikileaks zgolj objavljal dokumente.

Njegov odvetnik Mark Summers je medtem na sodišču povedal, da obravnava izročitve predstavlja »nezaslišan napad na pravice novinarjev«.

Odvetnik Ben Brandon, ki zastopa ameriško vlado, je poudaril, da gre za »eno največjih kompromitiranj zaupnih informacij v zgodovini ZDA«. Poudaril je, da je 47-letnik Manningovo, ki je bila tedaj še vojak Bradley Manning, spodbudil k nezakoniti pridobitvi dokumentov.

»Z objavo tega neurejenega materiala na spletu je Assange ustvaril veliko in takojšnje tveganje, da bi človeški obveščevalni viri, vključno z novinarji, zagovorniki človekovih pravic in političnimi aktivisti, utrpeli resno fizično škodo ali arbitrarno pridržanje,« je še poudaril Brandon po poročanju britanskih medijev.

Pred sodiščem so se med današnjim zaslišanjem zbrali tudi Assangeovi podporniki, ki so zahtevali njegovo osvoboditev.