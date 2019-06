Za največ »zabave« je spet poskrbel ameriški predsednik Trump, katerega nezrelo obnašanje očitno ne pozna meja. Tokrat je skušal prisiliti kitajskega premierja Xija, da mora priti na srečanje skupine G20 v Osaki konec tega meseca, sicer bo dobil kazen v obliki novih carin. Pomen teh izjav si lahko interpretiramo kot poziv kitajskemu premierju Xiju, naj neha zavlačevati s pogajanji in se usede za pogajalsko mizo. Skrb zbujajoč oziroma problematičen pa je tvitarski način komunikacije, ki deluje naravnost otročje. Ker Trumpu konflikti s Kitajsko in Mehiko očitno niso dovolj, je v tem tednu spet grozil Nemčiji s sankcijami zaradi podpore Angele Merkel ruskemu projektu plinovoda Severni tok 2. Očitki so leteli tudi na nemško trgovinsko politiko in proračunske izdatke za obrambo. Na Bližnjem vzhodu pa se je spravil nad Iran, v zadnjem tednu z obtožbami da so napadli dva naftna tankerja v Perzijskem zalivu, čeprav Teheran to zanika.

In kako se za ZDA trenutno obnesejo trgovinske vojne? Po zadnjih podatkih se je proračunski primanjkljaj v zadnjih osmih mesecih (od konca fiskalnega leta 30. 9. 2018) povečal za 206 milijard ameriških dolarjev, na 738,6 milijarde, kljub višjim prihodkom iz naslova carin. Rast proračunskih prihodkov za 2,3 odstotka je zasenčila rast izdatkov za 9,3 odstotka. Trumpovo bahanje, da Kitajci plačujejo višjo ceno, pa tudi po nekaterih ugotovitvah ne drži, saj naj bi največje breme nosili ameriški uvozniki. Na stotine ameriških podjetij je v tem tednu podpisalo pismo ameriškemu predsedniku, naj ne nadaljuje svojih carinskih groženj, ampak naj se raje usede za pogajalsko mizo.

Odpiranje vedno novih geopolitičnih trenj v trenutku, ko se mnoga gospodarstva srečujejo z upočasnjevanjem, morda ne deluje najbolje na sentiment investitorjev. Trenutno je optimizem na trgu v največji meri posledica pričakovanj po dodatnih stimulativnih ukrepih centralnih bank, tudi znižanju obrestne mere s strani ameriškega FED, kar bi oživilo potrošnjo. Po drugi strani pa je nad trgom prisotna senca Trumpovih groženj. Zdi se da sta optimizem in strah zadnji teden v ravnovesju, saj borzni indeksi bolj ali manj cepetajo na mestu.