Naj spomnim, da je 159-litrski sodček nafte brent lani kotiral že pri 85 dolarjih in nato konec lanskega decembra zgrmel na vsega 50 dolarjev. Popravek navzgor se je končal letošnjega aprila pri 75 dolarjih. Junija smo bili priče nekaj odbojem navzgor pri vsega 60 dolarjih za sodček. Ceno nafte letos še najbolj narekuje ohlajanje svetovnega gospodarstva in s tem zmanjšanje povpraševanja po črnem zlatu. Zato je OPEC včeraj za drugo polovico letošnjega leta znižal napoved rasti povpraševanja po nafti. Sicer naj bi se ta naftni kartel bodisi 25. junija bodisi v začetku julija sestal na Dunaju in se dogovoril o morebitnem podaljšanju obdobja zmanjšanega črpanja nafte. Pred sestankom naj bi dosegli načelni dogovor z Rusijo, da bi tudi ona nadaljevala črpanje nafte na zdajšnjih ravneh. Videli bomo, za koliko časa bo incident v Perzijskem zalivu potisnil nafto navzgor. Pri ceni pod 60 dolarji se lahko začne močnejši medvedji trend.

Včerajšnja napada na tankerja sta sledila štirim majskim napadom. Največ napadov na tankerje v Perzijskem zalivu so po navedbah U.S. Naval Institute zabeležili med letoma 1981 in 1988. Takrat so bili tankerji tarča bodisi iraških bodisi iranskih sil kar v 451 primerih. Napadov je bilo toliko, da so to obdobje v Perzijskem zalivu poimenovali kar tankerska vojna. Približno 30 odstotkov svetovne nafte dobavijo prav tankerji, ki plujejo po Perzijskem zalivu.