V drobovju multinacionalke Ikea: Svojega pohištva ne spustijo izpred oči

Besede Ingvarja Kamprada »Ustvarjati boljše vsakodnevno življenje za mnoge« so osnova filozofije multinacionalke Ikea, ki pohištvo in izdelke za opremljanje doma prodaja v več kot petdesetih državah po vsem svetu, kmalu tudi v Ljubljani. Te besede so zaposleni v Ikei tako ponotranjili, da je skoraj nemogoče govoriti s kom od njih, ne da bi pogovor nanesel na to misel.