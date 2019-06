Ministrstvo od Ikee zahteva, da kot odgovornega vodjo projekta določi arhitekta. Ikea je na ta položaj imenovala Angela Žigona iz družbe Elea iC, a to po mnenju ministrstva ni bilo pravilno. Žigon je nad to zahtevo ministrstva presenečen, saj ima deset let izkušenj pri vodenju zahtevnih gradbenih projektov, a te, kot kaže, ne štejejo več. Ikea ima do 24. junija čas za ureditev dokumentacije.

V družbi Ikea so v preteklosti napovedovali, da za gradnjo nakupovalnega centra potrebujejo približno leto dni. Če bi letos pridobili gradbeno dovoljenje in začeli gradnjo, bi bila prihodnje leto trgovina končana. Kaže spomniti, da to ni prva težava, s katero se je srečala Ikea pri razvoju tega projekta. Velika težava je nastala, ko ljubljanska mestna občina ni mogla v doglednem času pridobiti zemljišč za gradnjo ceste, do katere bo potekal dovoz k ljubljanski Ikei, ker je morala sprožiti postopek razlastitve. Cesta je bila za Ikeo ključnega pomena, saj brez te pohištveno podjetje ne bi moglo pridobiti uporabnega dovoljenja za nakupovalno središče. Problem je pomagala rešiti sprememba občinskega prostorskega načrta, ki zdaj dovoljuje, da je sprva zgrajen le del te ceste, preostanek prometnice pa bo občina lahko končala po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč. vbr