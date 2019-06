Na omenjenem odseku Litijske ceste bodo občani med drugim dobili tudi pločnik in kolesarsko stezo.

Na ljubljanski mestni občini so predvideli, da bodo s prenovo Litijske ceste končali do 30. junija, a bo, kot so pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, do tega datuma predvidoma končan zgolj odsek med Potjo na Breje in Fužinsko cesto. »Dela so se zavlekla zaradi zelo neugodnih vremenskih razmer v maju,« so sporočili z občinskega oddelka.

Ko bodo dela na Litijski cesti končana, bodo delavci gradbene stroje premaknili na Hruševsko cesto, ki v času zdajšnje zapore Litijske služi kot obvozna pot za avtomobile in mestne avtobuse. Kot so ob tem pojasnili na občini, trenutno za območje Hruševske ceste pridobivajo gradbeno dovoljenje za kanalizacijo.