Več informacij za manj neprijetnih presenečenj

Mestna občina Ljubljana je v torek objavila sporočilo za javnost, da bo družba Komunalne gradnje začela graditi kanalizacijsko omrežje na delu Litijske ceste med križiščema s Pesarsko in Fužinsko cesto. Ob tem je napovedala trimesečno popolno zaporo tega cestnega odseka in sporočila, kako bo v tem času potekal obvoz za osebna vozila, mestne avtobuse in tovorna vozila.