Superfinalisti izbora so bili ob Gostiši, ki je regionalni menedžer v Triglav INT, še Žiga Debevec iz Boston Consulting Group, direktor marketinga in poslovnega razvoja v Gea Collegu Rok Koželj, podatkovna znanstvenica iz IBM Slovenija Katarina Gašperlin ter partner in soustanovitelj digitalne marketinške agencije Point Out Zoran Bosančić.

Zaupanje je v poslu ključno Zmagovalca so s svojimi glasovi izbrali kolegi, strokovna komisija in ter prisotni na slovesni prireditvi. »Ključno je to, da povezujemo ljudi, da smo iskreni, stranski učinek tega pa je dobrobit za vse,« je ob razglasitvi poudaril Matej Gostiša. V predstavitvi pa je med drugim izpostavil zaupanje. »Zaupam svoji ekipi, nadrejenim in sodelavcem. Zaupanje je ključno pri poslu in to je tudi ena temeljnih vrednot AmChama,« je menil.

Deveta generacija programa Izbor top potenciala poteka v okviru programa za mlade profesionalce, s katerim AmCham izpostavlja poslovne voditelje prihodnje generacije in krepi njihovo znanje. Tokratna generacija programa je bila že deveta. »Veliko smo se naučili od prav vsake generacije. Danes gre za platformo, ki združuje že več kot 1500 mladih in mladih po srcu,« je izpostavila izvršna direktorica AmCham Slovenija Ajša Vodnik.