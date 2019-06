Španska nogometna vrsta se tudi po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2020 lahko pohvali s popolnim izkupičkom. Moštvo selektorja Luisa Enriqueja je v derbiju ponedeljkovega večera v Madridu s 3:0 porazilo Švedsko, ki jo je dolgo v igri za točko držal vratar Robin Olsen. Nogometaš Rome je bil prvič premagan v 64. minuti po uspešno izvedeni enajstmetrovki Sergia Ramosa, še dvakrat pa je nato klonil v izteku obračuna. Kapetan Španije je dosegel jubilejni 20. gol za reprezentanco in vpisal svoj 165. nastop, do izenačitve absolutnega rekorda nekdanjega soigralca pri Realu Madrid Ikerja Casillasa pa ga ločita le še dve tekmi.

Španci so sicer svojo četrto zmago v kvalifikacijah dosegli na Santiagu Bernabeuu, kjer se očitno počutijo odlično. Na kultnem stadionu so namreč v tem stoletju dobili vseh osem tekem, impresivna pa je tudi njihova razlika v golih, saj so dosegli 16 zadetkov, prejeli pa le enega. Tega jim je pred 12 leti zabila Danska.

V začetni postavi Španije je še drugo tekmo zapored v vratih stal Kepa Arrizabalaga. Štiriindvajsetletnik je dobil prednost pred Davidom de Geo, ki je bil vse od tekme v Vidmu proti Italiji pred tremi leti nesporna številka ena. »Kepa brani zelo dobro. Sezono pri Chelseaju je zaključil uspešno, zaradi dobre forme pa je ostal v začetni postavi. Zdi se mi dobro, da obstaja konkurenca za mesto v prvi postavi,« je po tekmi dejal pomočnik španskega selektorja Robert Moreno, ki ni želel izdati, ali bo član Chelseaja v prvem planu tudi v prihodnje. »Za zdaj še nismo sprejeli odločitve. Konkurenca je zelo močna,« je še pristavil.

Ne zgolj Španci, na odlični poti, da prihodnje leto nastopijo na evropskem prvenstvu, so tudi Irci in Ukrajinci. Slednji so doma z 1:0 premagali Luksemburg in po štirih tekmah v skupini B z desetimi osvojenimi točkami zasedajo prvo mesto, z identičnim izkupičkom pa se v skupini D po zmagi v Dublinu proti Gibraltarju (2:0) lahko pohvalijo tudi Irci. »Rahlo smo razočarani nad lastno predstavo. Morda smo želeli igrati preveč na silo. Na trenutke bi lahko odigrali bolje, a zmaga je le zmaga. Kar šteje, je, da imamo po štirih tekmah 10 točk,« je bil samokritičen kapetan Irske Seamus Coleman.

Za senzacijo večera je v Sofiji poskrbela reprezentanca Kosova, ki je v skupini A presenetila Bolgarijo, jo premagala s 3:2 in se veselila zgodovinske prve zmage v kvalifikacijah. Potem ko so nogometaši najmlajše evropske države kvalifikacije za svetovno prvenstvo sklenili brez zmage in z le eno osvojeno točko, so v nadaljevanju obrnili nov list in igrajo kot prerojeni. V ligi narodov so se prebili v višji kakovostni rang, po uspehu v bolgarski prestolnici pa so niz neporaženosti podaljšali že na 14 tekem. »Po vseh tekmah, ki smo jih odigrali dobro, a smo imeli smolo, je naš trud končno poplačan. Ta zmaga je namenjena celotnemu Kosovu. Verjamem, da je pred nami svetla prihodnost, saj igramo zelo dobro,« je bil po zmagi presrečen vezist Kosova Milot Rashica, ki je tekmo sklenil z golom in dvema asistencama. Kosovo ima pred jesenskim nadaljevanjem kvalifikacij po treh odigranih obračunih pet točk in zaseda tretje mesto. Točko več sta zbrali le Češka in Anglija, ki pa je odigrala tekmo manj.