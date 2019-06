Mislim svoje mesto: Ko si narod piše sodbo sam

Leta 1888 nam je cesar zgradil stavbo Kranjskega deželnega muzeja, današnjega Narodnega muzeja Slovenije, štiri leta kasneje pa še stavbo Deželnega gledališča, današnje Opere Slovenskega narodnega gledališča. In ko so mednacionalne napetosti postale prehude, da bi si z večinskim narodom delili isto gledališče, so ljubljanski Nemci leta 1911 postavili stavbo današnje Drame Slovenskega narodnega gledališča. Ker so tudi prve slovenske knjige z Biblijo na čelu financirali in tiskali Nemci, bi človek pomislil, da nas brez nemške finančne pomoči kot naroda sploh ne bi bilo. A bi se zmotil, saj je pomemben delež denarja, ki je bil potreben za začetek naše narodne zavesti, prispeval tudi Sigismund Zois, ki je bil po materi Slovenec.