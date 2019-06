Mislim svoje mesto: Ljubljana – kulturna prestolnica

V Sloveniji bo leta 2025 eno izmed naših mest evropska prestolnica kulture. Mesta kandidati se že dodobra pripravljajo na kandidaturo. Pred časom je naš dragi kolega Mitja Rotovnik izrazil mnenje, da tega naslova Ljubljana ne potrebuje. Razlog naj bi bil v tem, da je v našem glavnem mestu že dovolj kulturne ponudbe in da je naša prestolnica preobložena s kulturnimi institucijami. Pa poglejmo malce drugače. Res je, mesto Ljubljana ima kulturno vizijo, in res je, mesto v svojih finančnih zmožnostih namenja za razvoj kulture precejšnja sredstva, ki so sorazmerno precej večja kot sredstva državnega aparata za ta namen. Pa vendar to ne pomeni, da je treba tiste, ki so ambiciozni in ki imajo vizijo, po »lepi« slovenski navadi zatreti in jim že vnaprej onemogočiti možnosti za nadaljnji razvoj, predvsem v mednarodni prostor. In to Slovenija zdaj potrebuje, mednarodno kulturno afirmacijo.