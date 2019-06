Ob začetku današnjega naroka je pred sodni senat stopil obtoženi Kukanja in prebral pričanje o njegovem življenju, ki naj bi pripeljalo do lanskih septembrskih dogodkov. Spregovoril je o težkem in žalostnem otroštvu, ko je tudi sam doživljal nasilje v družini.

Za dogajanje v noči, ko naj bi njegova mati umrla zaradi pretepanja in brcanja, je dejal, da se ne spomni prav veliko. Za to naj bi bil kriv alkohol. V preteklosti se je že večkrat zdravil zaradi alkoholizma, vendar se je zaradi različnih razlogov vedno vrnil na stara pota. Po pričanju hčerke pa je bil nasilen do članov svoje družine tudi v času, ko ni pil alkohola.

Obtoženčeva hčerka je poudarila, da sta se ga z mamo bali, saj nikoli nista vedeli, kakšna bo reakcija, ko bo prišel domov pijan. Nasilen naj bi bil predvsem do svoje žene in matere, v zadnjih letih pa tudi do nje. Povedala je podrobnosti iz tiste noči, ko naj bi oče s pretepanjem in brcanjem umoril svojo mater.

»V tisti hiši je bilo nemogoče, da ne bi izgubil volje do življenja,« je poudarila obtoženčeva hčerka v zaslišanju kmalu po dogodku, ki so ga namesto branja danes poslušali v sodni dvorani. V njem je povedala marsikatero podrobnost in opisala različne dogodke iz svojega otroštva in dijaških let, ko se je skrivala pred očetom zaradi strahu pred njegovimi reakcijami in nasiljem.

Sojenje Kukanji se bo nadaljevalo prihodnjo sredo, ko bo pred sodni senat stopila tudi njegova žena ter še nekatere druge priče.