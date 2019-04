Zagovornik obtoženega Mitja Podgornik je danes predlagal zaslišanje dodatne priče, zdravnika Blaža Princesa, ki je prvi prišel na kraj dogodka, ter postavitev dodatnega sodnega izvedenca medicinske stroke, ki naj bi ugotavljal vzrok in točen čas smrti 91-letne mame obtoženega. Prav tako želi postaviti novega sodnega izvedenca psihiatrične stroke za obtoženca in obe oškodovanki.

Tožilka Marta Durn Vukelič pa je zahtevala, naj se zaslišanje žene in hčerke obtoženega opravi brez njegove prisotnosti, saj bi lahko v primeru, da bi se počutili ogroženi, pričali temu prirejeno.

Obtoženi Kukanja je danes pred sodiščem povedal, da se ne čuti kriv in da sploh ne ve, kako je umrla njegova mama. Zatrdil je, da je hčerko lepo vzgajal in vzorno skrbel za invalidno ženo. Zato je po pozivu sodnika povedal, da se ne čuti krivega za nobeno od očitanih kaznivih dejanj.

Sojenje bo na predlog zagovornika potekalo pred velikim senatom, zato sodnik Igor Majnik še ni mogel napovedati, kdaj se bo nadaljevalo. Tudi o vseh ostalih zahtevah se bo sodnik odločil do začetka glavne obravnave.

Kriminalisti so lanskega 7. septembra prišli v stanovanjsko hišo v Črničah po klicu Dragana Kukanje. Dejal jim je, da je njegova mama padla po stopnicah in ne kaže več znakov življenja. Tudi medicinsko osebje ji ni moglo pomagati in so lahko le potrdili njeno smrt.

Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je žrtev po večurnem fizičnem nasilju umrla okoli 8. ure. Osumljenec je nato nekaj po 9. uri poklical novogoriški center za obveščanje in prijavil, da je starejša oseba padla po stopnicah in ne kaže znakov življenja. Še pred prihodom reševalcev in kriminalistov naj bi skušal in deloma tudi uspel odstraniti sledove kaznivega dejanja ter prirediti dokaze.

Po prvih ugotovitvah policistov naj bi bil motiv za umor, storjen na grozovit način, dolgotrajen spor, jeza in sovraštvo. Za osumljenega 68-letnika so po zaslišanju odredili pripor.