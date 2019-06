»Kaj se bo v naslednjih dneh, tednih dogajalo, bomo videli. So pa to stvari, ki jih ne moremo reševati na hitri rok. Vlada bo morala sprejeti neko stališče in vsekakor je treba razčistiti, kaj se je dogajalo,« je gledanje LMŠ v DZ strnil vodja poslanske skupine Brane Golubović.

V SD po besedah vodje poslanske skupine Matjaža Hana menijo, da »bi bilo prav, da se skupščina odloči, ali se prodaja izpelje ali ne, in da se gre s komisijo pogajat o novih pogojih, vsaj dokler trajajo sodni postopki glede pravilnosti izračuna velikosti bančne luknje«.

»Vsega v državi ni treba prodati tudi zato, ker so razmere v gospodarstvu in bančništvu drugačne kot pred nekaj leti,« je izpostavil Han. Slovenski državni holding (SDH), ki v imenu države pelje prodajne postopke za Abanko, jo lahko po njegovem proda, »a na koncu bo morala vlada sprejeti odločitev«.

Podobno stališče imajo v SMC. »V SMC zagovarjamo stališče, naj vlada o tem še enkrat premisli in naj po potrebi to prodajo tudi ustavi,« je povedal vodja teh poslancev Igor Zorčič. Ob tem je dodal, da so »v SMC proti prodaji nepotrebnega državnega premoženja«.

Medtem v DeSUS menijo, da država ne more kar tako ustaviti prodaje. »Težko je reči, naj premier zaustavi prodajo. Država je glede te banke sprejela neke zaveze in jih bo verjetno morala uresničiti,« je spomnil. Vseeno bi bilo po njegovem dobro, da bi eno banko ohranili v državni lasti.

Tako vprašanje, ali bo vlada razpravljala o tej temi in potegnila kakšno potezo, ostaja neodgovorjeno. Minister za finance Andrej Bertoncelj je namreč na vprašanje, ali bo vladi predlagal razpravo ali odločanje na to temo, odgovori, da »postopkov glede prodaje Abanke ne more komentirati«.

Je pa Levica danes vlado pozvala, naj prodajo kot skupščina SDH »nemudoma ustavi«. Ob tem naj od Evropske komisije zahteva razveljavitev zavez o prodaji, dopolni strategijo upravljanja kapitalskih naložb države z uvrstitvijo banke med strateške naložbe ter preuči možnosti za tožbo Evropske komisije na Sodišču EU zaradi pritiskov na vlado in Banko Slovenije pri izvajanju cenitev bančne luknje in zaradi vsiljevanja zavez o prodaji NLB, Nove KBM in Abanke.