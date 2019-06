Washington meni, da turški nakup ruskega protiraketnega sistema ogroža lovska letala F-35. Turčija jih namerava kupiti od ZDA in zaradi tega uri svoje pilote v zračni bazi Luke v Arizoni.

ZDA so dale Turčiji ultimat, naj odstopi od posla z Rusijo ali pa lahko pozabi na letala F-35. Ankara bi ruske rakete in ameriška letala, za Washington pa je to nesprejemljivo.