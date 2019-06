Maček Džuno je pri naši hiši dvajset let. Je pritepenec, ki je k nam prišel že odrasel, tako da je na njegovem kartonu v veterinarski ambulanti zapisana starost 20 plus. Je popolnoma nekompliciran, prilagodljiv maček, malce len, ne preveč bister, a trmast, puhast in prijazen. Ne glede na to, kje je živel, si je vedno izboril dnevne obhode vrta, ki ga nikoli ni zapuščal, je pa svoj zunanji prostor srdito branil pred drugimi mačjimi vsiljivci. S starostjo se je spopadal strumno, vitalno in razen tega, da ga ni več zanimala igra ter da je pozimi iskal toploto radiatorjev, ni z ničimer kazal svojih let.

Dobri in slabi dnevi Do tedaj, ko je pri več kot dvajsetih letih nenadoma, dobesedno v enem dnevu popolnoma oslepel. Šele v tistem hipu sem se zavedla, da je maček res star. Nebogljeno se je zaletaval v stene in vrata, dokler ni končno našel načina, kako se lahko giblje po prostoru: ob stenah. Njegov svet se je skrčil na dve sobi. Prilagoditi smo se morali tudi mi. Ne jezimo se več, če se ponečedi sredi sobe, čeprav se kljub temu trudi, da najde pot do stranišča. Kadar začne glasno mijavkati, ker je v prostoru izgubljen, ga odnesemo do posode s hrano, fokusne točke njegovega temnega sveta. Kljub slepoti pa še vedno sili na vrt. Ima dobre in slabe dneve. Včasih se zgodi, da težko diha. Včasih je popolnoma normalen, le da je slep. Spet drugič ne more hoditi. Takrat se v paniki sprašujemo, ali je čas, da ga uspavamo. Dilema, ki je nenehno prisotna, je, ali naj naravi pustimo svojo pot brez posredovanja veterinarjev. Kdaj je čas, da se poslovimo od svojega mačka? Kdaj lahko odločimo, da z evtanazijo končamo njegovo življenje? Je to naša dolžnost ali smo si v roke vzeli pravico, ki nam ne pripada? Naj naravi pustimo svojo pot in smo s tem pripravljeni svojega ljubljenčka spremljati v poleg rojstva najbolj naravni proces? Mačji hospici ne obstajajo. Prav tako ne mačja paliativna oskrba. Mački, ki ne živijo v stanovanjih, si poiščejo zavetje in poginejo v samoti. Mački, ki živijo z ljudmi, so tudi v umiranju vezani na svojega lastnika. Pravzaprav bi bilo zelo sebično, da bi žival že ob prvih znakih, da se ji čas izteka, odpeljali uspavat, češ da se nam ne bi bilo treba ukvarjati z nego mačjega starčka in bi recimo radi na počitnice. Prav tako je sebično, da žival z vsemi mogočimi veterinarskimi postopki skušamo zdraviti in si s tem kupujemo čas pred travmo izgube ljubljenčka, čeprav vemo, kakšen bo izid zdravljenja.