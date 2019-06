»Z Brankom smo bili v kontaktih že pozimi, a finančno nismo mogli konkurirati ponudbi iz Danske. Sedaj se je situacija spremenila, Branko si je zaželel vrnitve domov in izjemno veseli smo, da bo bogato športno zgodbo ponovno pisal v rumenem dresu, v katerem mu je uspel največji preskok v karieri, saj je se preko NK Domžale prebil tako v državno reprezentanco, kot v la ligo. Obenem smo prepričani, da lahko v našo igro prinese konstantnost, ki nam je v preteklosti manjkala za preboj na domači sceni,« je ob podpisu pogodbe z Brankom Iličem za spletno stran Domžal dejal športni direktor Matej Oražem.

Ilić, ki je za Domžale nastopal že v sezoni 2006/2007 in z ekipo osvojil naslov državnih prvakov, je s slovenskim prvoligašem podpisal enoletno pogodbo.« Od mojega zadnjega nastopa za klub je sicer minilo že nekaj časa, vendar sem vsa leta spremljal ekipo, zato vem, kaj se tukaj dogaja in kako kvalitetno delo opravljajo. Ekipa bo tudi letos ciljala visoko v vseh tekmovanjih, v katerih bo nastopila, in prepričan sem, da lahko k moštvu s svojimi izkušnjami doprinesem veliko nogometnega znanja,« je ob podpisu pogodbe dejal Ilić, ki je še lani branil barve Olimpije, nato pa letošnjega januarja prestopil k danskemu Vejle BK.

36-letni branilec se lahko pohvali z bogato kariero, saj je med drugim zaigral tudi v ruskem, španskem, ciprskem, izraelskem, japonskem, srbskem, kazahstanskem in danskem prvenstvu.