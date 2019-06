Švedska policija na železniški postaji ustrelila moškega, ki je grozil

Švedska policija je na glavni železniški postaji v mestu Malmö ustrelila in ranila moškega, ki je grozil. Postajo so izpraznili, kasneje pa so tja poslali policijsko enoto za eksplozivna sredstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.