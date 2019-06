Na današnjem začetku glavne obravnave so tako prebrali njihove zagovore iz preiskave, obtoženi sami pa so izjavili le, da na vprašanja tožilstva in sodišča ne bodo odgovarjali. Na obravnavah, ki se bodo nadaljevale že naslednji teden, nameravajo odgovarjati samo na vprašanja svojih zagovornikov.

Tožilec Ivan Pridigar je ob branju obtožnice izpostavil, da je hrvaški poslovnež Hrkač leta 2003 Rotniku predal 3,1 milijona evrov, ki naj bi jih pridobil z nakupom lastniških certifikatov na Hrvaškem in BiH. Po mnenju tožilstva pa tega denar ni mogel pridobiti na tak način, saj v omenjenih državah od leta 1996 do leta 1998 sploh ni bilo zakonodaje, ki bi urejala področje prodaje certifikatov. Rotnik je v zagovoru med preiskavo pojasnil, da je leta 1996 s Hrkačem sklenil dogovor o sodelovanju, kasneje pa sta podpisala še nekaj aneksov. Takrat je tudi dejal, da mu je Hrkač oktobra 2003 omenjeni denar vročil v Sarajevu.

Tožilec Rotniku očita tudi, da je v davčnem postopku poskušal zabrisati sledi za izvorom svojega premoženja, tako da je dokument o prejetju 3,1 milijona evrov odtujil iz davčnega spisa na Finančni upravi RS (Furs). Rotnik to zanika. Vztraja, da je listino predložil, ko pa je ugotovil, da je ni več v davčnem spisu, pa je podal kazensko ovadbo zoper neznano osebo. A po mnenju tožilstva je Rotnik pri tem podal krivo ovadbo.

Pred začetkom današnje glavne obravnave zoper vse tri obtožene je potekal predobravnavni narok za Holčevo, ki je obtožena sodelovanja z Rotnikom pri kraji omenjenega dokumenta na Fursu in krive ovadbe. Kot je dejala, očitanih kaznivih dejanj ni kriva. Potem ko so kriminalisti začeli preiskovati sume, da je pri 1,41 milijarde evrov vrednem projektu šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš) prišlo do izplačila podkupnin, je Rotnikove osebne finance pod drobnogled vzel Furs, ki je ugotovil, da je bilo v obdobju med letoma 2007 in 2011 med njegovim premoženjem in uradnimi prihodki za 4,73 milijona evrov razlike.

Furs je zato Rotniku oktobra 2014 odmeril plačilo nekaj manj kot 1,6 milijona evrov dodatnega davka, dolg pa je Rotnik poplačal šele po neuspeli reviziji na vrhovnem sodišču. Rotnik trdi, da je denar dobil pri Hrkaču, ki je bil nato ključna priča njegove obrambe v postopku dokazovanja izvora premoženja pred Fursom.

Za Rotnikov vložek v višini 400.000 nemških mark za nakup pravic hrvaških vojnih invalidov do delnic pomembnih hrvaških podjetij in za odkupe privatizacijskih certifikatov v BiH naj bi mu Hrkač omogočil pridobitev okoli 3,1 milijona evrov. A po trditvi tožilstva Hrkač tega ni mogel storiti, ker privatizacije na Hrvaškem in BiH takrat, ko naj bi se to dogajalo, sploh še ni bilo.