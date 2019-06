Slovenska nogometna reprezentanca je v boju za evropsko prvenstvo 2020 porabila že vse bonuse za spodrsljaje, potem ko ima po remijih z Izraelom v Hajfi in Makedonijo v Ljubljani ter po porazu z Avstrijo v Celovcu le dve točki. Skrb vzbujajoč je trend nazadovanja kakovosti predstav od uvodne do tretje tekme. Če želi ostati v boju za drugo mesto, ki ga trenutno s sedmimi točkami zaseda Izrael, mora drevi v derbiju dneva skupine G premagati Latvijo.

V slovenski reprezentanci so domala izredne razmere. Igralci so v popolni izolaciji. Tudi na letališču se do letala ali zgradbe prevažajo v posebnem avtobusu, da so povsem ločeni od drugih potnikov. »Glavni razlog za neuspeh v Avstriji je bilo pomanjkanje agresivnosti, predaleč smo stali od igralcev, premalo smo zaupali same vase, saj znamo igrati nogomet,« je spoznanja igralskega dela slačilnice povzel vezist Jasmin Kurtić, ki je glede reprezentančnih nastopov velik dolžnik. Medtem ko je Kurtić odgovarjal na vprašanja novinarjev, je vidno zaskrbljen selektor Matjaž Kek listal po biltenu za tekmo, v katerem je naslovna vloga pripadla Vitalijsu Maksimenku, centralnemu branilcu Olimpije, ki v reprezentanci igra na levem boku, ker je le v tem primeru član izbrane vrste.

Igralci so selektorju dvignili pritisk

S porazom v Celovcu so igralci selektorju Matjažu Keku dvignili pritisk. Ne mara namreč evforij in razočaranj, zahteva pa samokritičnost, da se ne bi začeli zatekati k alibijem. Glede Celovca mu je najbolj žal, ker so razočarali 3000 navijačev. Slovenijo v Rigi čaka tekma, v kateri bo morala iti na glavo, kot je šla Avstrija v Celovcu. »Zelo lahko je reči, da je treba iti na glavo. Pričakujem veliko bolj agresivno in nevarno Slovenijo. Po takšni tekmi, kot je bila v Celovcu, velika pričakovanja prinašajo tudi velika razočaranja. Pravi so tisti, ki znajo to čim prej preboleti in se spopasti z novimi izzivi. S kakovostjo naše igre moramo priti do rešitev za zmago. Z odločnostjo in samozavestjo moramo narekovati ritem tekme v Rigi,« je poudaril Matjaž Kek.

V slovenski zasedbi bo prišlo do sprememb v začetni postavi, a jih Kek noče razkriti. Slovenija bo morala razbiti bunker Latvije, ki so jo temeljito preučili, saj je imela vohuna tudi v petek na tekmi z Izraelom. »Selektor Latvije Slaviša Stojanović je s svojim delom dokazal kakovost. Ne bo odločal posameznik ali selektor, ampak agresivnost, samozavest, odločnost in pogum ekipe,« se je razgovoril 57-letni Mariborčan. Ko je spremljevalno osebje v slogu policistov že gledalo na uro, se je Kek želel še malo pogovarjati. Prav v zadnjem stavku je poudaril enega ključnih problemov: »Treningi so bili polni samozavesti, ko pa pride tekma, na igrišču ni nekoga, ki bi vse skupaj potegnil v pravo smer, malo 'razdrmal' soigralce tudi s kakšno grdo besedo. Na igrišču je treba pokazati samozavest in odločnost, ne pa le pred mikrofoni.«