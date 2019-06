Slovenska nogometna reprezentanca je na gostovanju v Celovcu proti Avstriji pokvarila spodbuden vtis z uvoda kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020, ko je marca remizirala proti Izraelu in Severni Makedoniji. Namesto da bi napredovala v igri, se je znova predstavila v skromni podobi, ki postaja zaščitni znak sedanje generacije. Nastop na velikem tekmovanju je po porazu ob Vrbskem jezeru močno oddaljen.

»Nismo si upali igrati. Pokazali smo premalo. Ne vem, zakaj je bilo tako. Preveč je bilo dolgih žog, kar nam ni podobno. Čeprav sta bila Verbič in Krhin poškodovana, se ne smemo izgovarjati na njuno odsotnost. Vsak igralec mora prevzeti odgovornost,« je v pritličju celovškega stadiona razlagal napadalec Andraž Šporar, ki ni dobil uporabnih žog, da bi upravičil sloves prvega napadalca slovaške lige. Šporar je izpostavil, da je bila Slovenija premalo konkretna v gradnji igre. Ne strinja se z oceno selektorja Matjaža Keka, da imajo nekateri igralci ob zaključku sezone težave s telesno pripravljenostjo: »Po prejetem golu smo v zadnjih dvajsetih minutah pritiskali za izenačenje in dokazali, da imamo dovolj moči. Sreče nismo imeli, ker si je nismo niti zaslužili,« je bil kritičen Šporar, ki nocoj v Rigi ne bo igral zaradi poškodbe rame.

Slovenija je bila v Celovcu daleč od zmage, ki bi jo izstrelila med najuspešnejše reprezentance skupine G, Avstrijo pa izločila iz boja za evropsko prvenstvo. Slovensko vrsto je v prvem polčasu reševal vratar Jan Oblak, ki je svoje moštvo s serijo obramb skoraj do zaključka obračuna držal v igri za remi. Selektor Matjaž Kek je očitno zgrešil z izborom udarne enajsterice, saj je Slovenija prikazala pogumnejšo igro šele po menjavah, ko sta se na klop preselila Miha Zajc in Jaka Bijol. »Po tretjem krogu je prezgodaj podajati ocene. Zanima me, na katerem mestu bomo po koncu kvalifikacij, a že zdaj je jasno, da nam manjka nekaj točk,« je dejal Matjaž Kek. Ko je končal prvi mandat na slovenski klopi, ga je zamenjal Slaviša Stojanović, s katerim se bo jutri soočil v Rigi.