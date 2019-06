Lansko leto so razširili nasad, ki danes obsega dober hektar, kjer je okoli dva tisoč grmov ameriških borovnic različnih sort, od zgodnjih do poznih. Pridelek ima zadnja leta ekstremne vzpone in padce, kar se kaže tudi pri drugih kmetijskih panogah, kot so sadjarstvo, zelenjadarstvo, čebelarstvo ...

Investicije vsako leto

Trenutno je nosilec kmetijske dejavnosti še vedno oče, Jože Pirc, vendar so dekleta v procesu prevzema. »Potrebno je še nekaj podrobnega načrtovanja in izpolnitev pogojev za mladega prevzemnika kmetije,« pove Anja Pirc in v smehu doda, da se za družinski »prestol« bojujejo vse tri. Da družinsko kmetijo čutijo s srcem, dokazuje odgovor na vprašanje – zakaj želijo ostati na kmetiji. »Ko smo bile majhne, smo bile kar malo jezne, ko so naši vrstniki uživali na počitnicah in morju, me pa smo morale vse dneve obirati borovnice in pomagati doma. Z leti pa smo začele ceniti domačo dejavnost in jo kljub ogromno dela zelo rade opravljamo. Lahko bi rekli, da so nam ti grmički zlezli pod kožo in si zdaj poletja ne predstavljamo brez njih.« Vsako leto investirajo v kakšno izboljšavo, brez tega preprosto ne gre. »Ali je treba zamenjati del konstrukcije, dokupiti nove sadike, nove kole, zamenjati ograjo, prenoviti prostore… Pred dvema letoma smo kupili hladilnico, lani novo veliko močnejšo kosilnico. Večja investicija je bila tudi širjenje novega nasada,« razloži Anja.

Anja letos končuje študij grafičnega oblikovanja, Maja je lani pridobila naziv veterinarke, Marjetka je diplomirana biologinja. Vse delajo in pomagajo na kmetiji po najboljših močeh. In seveda niso edine, saj jim na pomoč pogosto priskočijo bližnji sorodniki in prijatelji. »Večina ljudi misli, da delamo samo tri mesece v letu, kar je povsem napačna predstava, saj delo v nasadu ne spi. Šele nato v sezoni pride na vrsto obiranje borovnic in prebiranje ter promocija in z njo prodaja. Večkrat nam zmanjka rok.«