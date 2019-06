»Vesel sem, da vas lahko obvestim, da so ZDA sklenile podpisan sporazum z Mehiko. Carine proti Mehiki, ki bi morale začeti veljati v ponedeljek, so tako za nedoločen čas umaknjene,« je na Twitterju sporočil Trump.

»Mehika je v zameno pristala, da bo sprejela odločne ukrepe za zajezitev migrantskega vala skozi Mehiko in do naše južne meje. S tem se bo precej zmanjšalo ali ustavilo nezakonito priseljevanje iz Mehike v ZDA,« je dodal ameriški predsednik.

Mehiški zunanji minister Marcelo Ebrard je potrdil dogovor in sporočil na Twitterju: »ZDA v ponedeljek ne bodo uvedle carin. Hvala vsem ljudje, ki so nas podpirali, s čimer so pokazali veličino Mehike.«

Trump je Mehiki zagrozil s petodstotnimi carinami na izvoz v ZDA, če ne ustavi migrantov iz Srednje Amerike na poti v ZDA. Te carine bi potem višal vsak mesec po pet odstotnih točk tja do 25 odstotkov.