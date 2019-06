Učitelj, ki mu zaupamo

Minulih nekaj mesecev v šolski zakonodaji velja ureditev, po kateri starši polnoletnih dijakov uradno ne smejo izvedeti, ali njihov otrok hodi v šolo in kakšne ocene ima. Poleg tega si polnoletni dijaki lahko sami pišejo opravičila za odsotnost iz šole. Ko je bila lani ta zakonska sprememba sprejeta, so bili učitelji in ravnatelji razočarani. Ministrstvo jih namreč v razpravo o zakonskih spremembah ni vključilo. Šolnike so spremembe skrbele, saj so spreminjale dolgoletno sodelovanje učiteljev, staršev in otrok, ki je delovalo.