Družbenopolitična vzgoja šolskega ministrstva

Pred sedmimi leti, kar je skoraj tako dolga doba, kot traja obvezno osnovnošolsko izobraževanje, so dva para staršev otrok, ki se šolajo na zasebni katoliški osnovni šoli v Zavodu sv. Stanislava, in zavod, kot ustanovitelj te šole, na ustavno sodišče vložili pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 86. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ustavno sodišče je predlagateljem pritrdilo. Odločilo je, da je zakonsko določilo, ki za financiranje javnoveljavnega programa zasebne osnovne šole namenja 15 odstotkov manj sredstev kot za isti program državne šole, v neskladju z drugim odstavkom 57. člena ustave. Ta namreč določa, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev – ne glede na to, ali se izvaja v državni ali zasebni šoli.