Zasledovanje, ki je na sporedu med tednom, pred večernimi poročili, je vodil 826-krat, zadnja epizoda s Filipovićem bo na sporedu konec junija. Filipoviću so sicer očitno ponudili vodenje obeh kvizov, a se je igralec odločil za Milijonarja.

Kviz Zasledovanje se bo nadaljeval tudi jeseni, ko ga bo vodil Joško Lokas. Lokas je do zdaj vodil kviz Šifra, ki pa se po dveh letih poslavlja s televizijskih zaslonov. Lokas se bo tako prestavil v termin pred poročili, Filipović pa nazaj na termin po poročilih. Poleg Lokasa bodo v kvizu še naprej znani »lovci«, torej vsevedi, proti katerim se borijo tekmovalci. To bodo še naprej Dean Kotiga, Morana Zibar, Krešimir Sučević - Međeral in Mladen Vukorepa. Žal že tri sezone med njimi ni Mirka Miočića, enega najbolj znanih hrvaških ljubiteljev kvizov, ki je umrl leta 2017, star 61 let.