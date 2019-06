Mariborski kriminalisti so v četrtek sporočili, da so izsledili moška, ki sta marca nastavila eksplozivno telo na steklo Arsenovičevega gostinskega lokala v središču Maribora. Ugotovili so, da sta za to od drugega moškega prejela 300 evrov, četrti pa naj bi jima priskrbel pirotehniko.

Po poročanju časnika Večer naj bi bil napeljevanja h kaznivemu dejanju, ki se je k sreči končal le z razbitim steklom, osumljen 41-letni R. R., pomoči pri tem dejanju pa 48-letni D. M. Oba naj bi bila povezana z lokalno politiko, prijateljevala naj bi s sodelavci obeh prejšnjih županov.

Po ugotovitvah kriminalistov sta 21- in 17-letni moški ponoči namestila na steklo pirotehničen izdelek in ga aktivirala, pri čemer je nastala materialna škoda. Po objavi posnetkov nadzornih kamer, na katerih sta bila vidna, sta se sama javila policiji.

Še pred poškodovanim steklom v restavraciji Rožmarin je nekdo z granitno kocko razbil steklo na Gostilni Maribor, ki je prav tako v lasti Arsenoviča. Nekaj dni pozneje pa je mariborski župan naletel še na poškodovana vrtna vrata v svoji stanovanjski hiši. Kriminalisti zaenkrat niso potrdili povezave med temi dogodki.