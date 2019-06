Tokrat so izgubili Hrvati

Do konca julija naj bi se zgodila združitvena skupščina košarkarskih klubov Petrol Olimpija iz Ljubljane in Cedevita iz Zagreba. V novem vodstvu društva bo več slovenskih kot hrvaških predstavnikov, predsednik bo, malce presenetljivo, ostal Petrolov predsednik uprave Tomaž Berločnik. Trener novega košarkarskega moštva bo hrvaški trener Slaven Rimac, ki bo košarkarje vodil v regionalni ligi ABA, v drugoligaškem, a še vedno prestižnem evropskem pokalu ter v slovenski ligi. Novonastali košarkarski klub bo nosil ime Cedevita Olimpija in bo domače tekme igral v Stožicah, torej v Ljubljani. Proračun kluba bo okoli 5 milijonov evrov, torej celo nekaj več od dobrih štirih milijonov, kolikor so novinarji v začetku pričakovali. Za novi klub bodo igrali najboljši igralci obeh klubov in ker lani ne eni ne drugi niso ravno blesteli, naj bi se ekipi priključilo nekaj najboljših slovenskih košarkarjev iz tujine. Največkrat se omenjajo Klemen Prepelič, Zoran Dragić, Gašper Vidmar in Edo Murić, ki pa je zadnjo sezono tako ali tako nastopal za Cedevito.