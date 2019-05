Ervin Hladnik - Milharčič: Igre brez prestolov

Malo kritičnega sovraštva do tujcev in zdrave ksenofobije nikoli nikomur ni naredilo nič hudega. Priznati si moramo, da ljudje z zares čudnimi navadami, neevropsko vero in nasilno preteklostjo silijo čez naše slabo zaščitene meje in se hočejo naseliti v srcu Evrope. Prihajajo iz čudnih družb, ki temeljijo na srednjeveških ritualih in v katerih ljudje nimajo nobene zaščite pred samovoljo svojih gospodarjev. Takšne odnose hočejo vpeljati pri nas in uničiti naš način življenja, poteptati naše vrednote in se polastiti naših pravic, ki jih doma razumejo kot privilegije.