Lakovič je bil tudi pomočnik slovenskega selektorja Igorja Kokoškova in je s Slovenijo leta 2017 osvojil naslov evropskega prvaka. V slovenski ekipi vlogo pomočnika opravlja od leta 2016, ko je postal tudi pomočnik trenerja v Barceloni. Leto dni pozneje je to vlogo opravljal tudi v ekipi Bilbao Basket, lani je za nekaj časa postal glavni trener, potem pa je bil pomočnik trenerja Joventuta. Lakovič bo tako v Ulmu prvič v daljšem časovnem obdobju opravljal naloge glavnega trenerja.

Kot organizator igre slovenske reprezentance je med letoma 2001 in 2013 nastopil na sedmih zaporednih evropskih prvenstvih in dveh svetovnih prvenstvih (2006 in 2010), z 880 točkami na 86 uradnih tekmah pa je tudi eden najboljših strelcev slovenske reprezentance vseh časov.