V Saint-Jean-d'Angelyju je bil Gajser najboljši v obeh vožnjah, zaradi slabšega nastopa Cairolija pa je tudi zmanjšal zaostanek za njim v skupnem seštevku, zdaj zaostaja le še deset točk. Italijan je bil takrat sedmi.

Gajser je pred Francijo zaostajal 34 točk, pred Rusijo pa ima Cairoli na prvem mestu 311 točk, Gajser na drugem pa 301. Že precej oddaljen je na tretjem Francoz Gautier Paulin z 218.

»Proga v Rusiji je lepa in mi zelo ustreza. Trda je, ima velike skoke, podobna je tisti v Matterley Basinu, ki je tudi zelo hitra. Po Franciji sem imel prost teden, izkoristil sem ga za nastop na domačem prvenstvu in trening, da sem ostal v tekmovalnem ritmu. A zdaj je tu spet MXGP in res se veselim dirke v Rusiji, dal bom vse od sebe in morda mi uspe priti do treh zmag v nizu,« si je Gajser zaželel pred Orljonokom.

Gajser bo v Rusiji nastopil šele drugič. Lani je bil peti, predlani na prvi dirki za SP na tem prizorišču pa zaradi poškodbe rame ni nastopil.

Na osmi postaji sezone se bo po napovedih končno v karavano vrnil tudi svetovni prvak v elitnem razredu Jeffrey Herlings; Nizozemec je pred začetkom sezone staknil resno poškodbo, zdaj pa je nared za vrnitev. »Na motorju sem tri tedne in se počutim dobro. Zame bo tokrat dirka v Rusiji nekaj posebnega, prva od treh v seriji in bo zelo pomembna za nadaljevanje sezone. Rezultat tokrat še ne bo v ospredju,« je pred svojim prvencem v sezoni 2019 dejal svetovni prvak.