Brezzobi trojanski konj na sejmišču

Prizorišče gospodarskega foruma in prvega nastopa predsednikov na tokratnem vrhu pobude Tri morja ne bi moglo biti bolj posrečeno. Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je v svojih 65 letih zgodovine videlo že mnoge sejemske prireditve. Pobuda Tri morja pa zagotovo sodi v vrh najpomembnejših državnih sejmov, ki jih je Slovenija kadar koli priredila tukaj. Dejansko štiri leta po zamisli o oblikovanju regionalne skupine držav s povsem prepoznavnim ameriškim geopolitično navdihnjenim sponzorstvom ta pobuda trenutno ni nič drugega kot en velik sejem. Po treh letih razprav so države prečesale svoje infrastrukturne projekte, s katerimi bi želele bolje povezati regijo med Baltikom, Jadranom in Črnim morjem. Naredile so ožji seznam prednostnih projektov, zdaj pa se zanje začenja veliko iskanje denarja.