Enega največjih politično-gospodarskih dogodkov v zadnjih letih, lanskoletnega vrha pobude Tri morja, ki poskuša na območju med Baltskim, Črnim in Jadranskim morjem izboljšati prometno, energetsko in digitalno povezljivost, se je udeležilo kar devet od dvanajstih predsednikov držav članic EU, ki so na Brdu pri Kranju smelo napovedovali vse mogoče infrastrukturne projekte. (Foto: Matjaž Rušt)